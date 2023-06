Die Grünen diskutieren auf einem kleinen Parteitag im hessischen Bad Vilbel auch über die geplante Verschärfung des Asylrechts. (picture alliance/dpa/Stefan Puchner)

Dabei soll es auch um die Pläne zur Verschärfung des europäischen Asylrechts gehen. Dieses Thema sorgt in der Partei derzeit für teils heftige Diskussionen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur warnen mehr als 80 Grünen-Landtagsabgeordnete in einem Brief an die Delegierten des Parteitags vor einem strengeren europäischen Asylrecht.

Die EU-Innenminister hatten zuletzt mit deutscher Zustimmung Pläne für eine weitreichende Asylreform beschlossen. Vorgesehen sind zahlreiche Verschärfungen, um illegale Migration zu begrenzen, insbesondere aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Das EU-Parlament will in den kommenden Monaten mit Vertretern der EU-Staaten über die Pläne verhandeln. Dabei könnte es auch noch Änderungen durchsetzen.

