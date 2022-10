Arbeitsmigranten in Katar - hier beim Bau des Khalifa International FIFA-Stadiums, westlich der Hauptstadt Doha (Archivbild). (imago images / MIS / Bernd Feil / M.i.S. via www.imago-images.de)

Die FIFA stehe in der Verantwortung, Arbeiter und ihre Familien angemessen zu entschädigen, heißt es in dem Papier . Dabei gehe es nicht nur um Löhne und "erpresserische Vermittlungsgebühren", sondern auch um Zahlungen für Verletzungen und Todesfälle, die im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft stünden.

Die Bundestagsfraktion der Grünen richtet sich in dem Positionspapier auch direkt an das Gastgeberland Katar. Das Emirat müsse die Rechte von Frauen und queeren Menschen anerkennen. In diesem Kontext sehen die Grünen auch den Deutschen Fußball-Bund in der Pflicht, den Druck gegenüber Katar und der FIFA zu erhöhen.

Weitere Punkte des Papiers betreffen untere anderem die Einrichtung von Umweltstandards bei großen Turnieren sowie die Stärkung von Vergabestandards. Die umstrittene Fußball-WM in Katar beginnt Ende November.