Kleiner Parteitag in Düsseldorf

Omid Nouripour, Co-Bundesvorsitzender der Grünen, spricht auf dem kleinen Parteitag in Düsseldorf. (Imago/Chris Emil Janßen)

Bundesgeschäftsführerin Büning sagte kurz vor Beginn des Delegiertentreffens, man spüre in der Partei wie überall in der Gesellschaft eine Verunsicherung. Nach ihren Worten unterstützt die Grünen-Spitze das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro, um die Bundeswehr in den kommenden Jahren besser auszustatten. Die Grüne Jugend hingegen will diese Position abschwächen. Es sei nicht der richtige Weg, mit großen runden Summen Sicherheit zu suggerieren, sagte der Bundessprecher der Nachwuchsorganisation, Dzienus, der "Rheinischen Post". In einem Änderungsantrag fordert die Grüne Jugend, unter anderem eine Reform des Beschaffungswesens, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen.

Die Parteispitze der Grünen plädiert in einem weiteren Antrag für den, Zitat, "kompletten ökonomischen Bruch mit Putins Russland". Außerdem wird auf dem Delegiertentreffen über den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft debattiert.

