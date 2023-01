Die Parteivorsitzenden der Grünen Omid Nouripour und Ricarda Lang (dpa / Kay Nietfeld / Michael Kappeler)

Das sechsköpfige Gremium will über Schwerpunkte und Leitlinien für dieses Jahr beraten. Aus der Partei hieß es, im ersten Jahr der Regierungsbeteiligung in der Koalition mit SPD und FDP hätten die Grünen die Weichen gestellt, um das Land sicher durch die Krise zu navigieren. Und weiter: Wenn 2022 das Jahr der Energiesicherheit gewesen sei, müsse 2023 umso mehr zum Jahr des Klimaschutzes werden. Der Grünen-Bundesvorstand will in den kommenden zwei Tagen auch mit externen Fachleuten über die künftige Klima- und Energiepolitik diskutieren.

Thema der Klausursitzung werden auch die anstehenden Landtagswahlen in Berlin, Bremen, Hessen und Bayern sein.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.