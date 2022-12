Gesundheitswesen

Die Grünen dringen auf eine Reform der Notfallversorgung. (IMAGO / lausitznews.de / IMAGO / LausitzNews.de / Erik-Holm Langhof)

Der Gesundheitsexperte der Grünen, Dahmen, sagte der Deutschen Presse-Agentur, aktuell träfen strukturelle Probleme zusätzlich noch auf Rekordzahlen an Atemwegserkrankungen. Die demografische Entwicklung führe im Rettungsdienst wie in anderen Teilen des Gesundheitswesens zu immer weniger Fachpersonal und gleichzeitig immer mehr Patienten. Hinzu kämen seit Jahren mehr chronische Erkrankungen, Einsamkeit und fehlende soziale Hilfsnetzwerke. Auch ambulante Angebote wie Hausarztbesuche und Pflegedienste brächen weg. Die Folge dieser Entwicklungen sei nicht nur völlig überarbeitetes Personal, sondern auch eine zunehmende Patientengefährdung, so Dahmen. Die Reform der Notfallversorgung werde ein zentrales Vorhaben der Ampelkoalition im neuen Jahr sein.

