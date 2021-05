Der Tübinger Oberbürgermeister Palmer hat mit Äußerungen auf Facebook über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo für Aufsehen gesorgt.

Im Zuge der Diskussion mit Facebook-Nutzern griff Palmer ein Aogo zugeschriebenes Zitat auf und kommentierte dies offensichtlich ironisch. Wörtlich schrieb er: Der Aogo ist ein schlimmer Rassist. Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem ohne jeden Beleg behauptet worden war, Aogo habe für sich selbst einen rassistischen Ausdruck verwendet.



Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer warfen Palmer daraufhin Rassismus vor. Der Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Hildenbrand, sprach daraufhin von einer neuerlichen Entgleisung. Palmer sorge mit inszenierten Tabubrüchen für eine Polarisierung der öffentlichen Debatte. Der Landesparteitag in Stuttgart will heute zum Abschluss seines digitalen Treffens darüber entscheiden, ob ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer eingeleitet werden soll.

Baerbock: Palmer hat politische Unterstützung verloren

Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock nannte Palmers Aussagen abstoßend. Sich nachträglich auf Ironie zu berufen, mache dies nicht ungeschehen, betonte Baerbock. Das Ganze reihe sich ein in immer neue Provokationen, die Menschen ausgrenzten und verletzten. Palmer habe die politische Unterstützung der Partei verloren. Dieser wies die Vorwürfe zurück und erklärte, er habe eine Debatte mit dem Stilmittel der Ironie ins Groteske überzeichnet.

