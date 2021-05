Bundeskanzlerin Angela Merkel und die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg eröffnen heute offiziell die Stromtrasse Nordlink. Die rund zwei Milliarden teure Leitung zwischen Deutschland und Skandinavien gilt als Meilenstein der Energiewende. Doch es gibt auch Grund zur Skepsis.

Nach einem mehrmonatigen Probebetrieb ist Nordlink bereits vor einigen Wochen in Betrieb gegangen. Die Trasse verläuft zwischen Wilster in Schleswig-Holstein und Tonstad in Norwegen und ist insgesamt 623 Kilometer lang. Mehr als 500 Kilometer davon liegen am Grund der Nordsee.



Über die Trasse fließt je nach Produktion und Bedarf Windstrom nach Norwegen oder Strom aus Wasserkraft nach Deutschland. Die großen Wasserspeicher Norwegens können so als indirekter Speicher für überschüssige deutsche Windenergie dienen. Im Gegenzug kann Deutschland eventuelle Versorgungslücken beim Windstrom durch Wasserkraft aus Norwegen ausgleichen.



Die Kapazität der Leitung wird mit 1.400 Megawatt angegeben. Damit können laut Netzbetreiber Tennet mehr als 3,6 Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden.

Nur digitale Zeremonie möglich

Die Einweihung von Nordlink findet virtuell statt. Die geplante Zeremonie vor Ort in Wilster scheiterte an der jüngsten Zuspitzung der Corona-Pandemie. Zu der Veranstaltung werden neben Merkel und Solberg auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zugeschaltet.



Altmaier sagte vor der Einweihung, wenn die Energiewende gelingen solle, seien Stromtrassen wie Nordlink wichtig. Bei vergleichbaren Vorhaben müsse Deutschland künftig noch schneller und besser werden, um die gesteckten Klimaziele, betonte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Rettungsanker in der Klimakrise

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Energiewende steckt die Bundesrepublik mitten in einem historischen Umbruch. Der baldige Ausstieg aus der Atomenergie ist beschlossen. Der CO2-Ausstoß muss gemäß den eingegangenen nationalen und internationalen Verpflichtungen weiter zügig reduziert werden.



Künftig werden deshalb weitere Leitungen gebraucht, um "grünen Strom" aus dem Norden in den Süden zu transportieren. Vier große Trassen sind noch in der Planung. Suedlink führt von Schleswig-Holstein nach Baden-Württemberg, Suedostlink von Sachsen-Anhalt nach Bayern, Ultranet soll Emden mit Baden-Württemberg verbinden und der B-Korridor Schleswig-Holstein mit Nordrhein-Westfalen.

Warnung vor zu viel Euphorie

Die Planung für diese Trassen gibt es schon länger, doch der Bau verzögert sich immer wieder. Gründe sind Klagen und Gerichtsverfahren. Es geht um Standorte, etwa von Konvertern und Umspannwerken, oder den Verlauf der Trassen und die Frage, ob sie als Freileitung oder Erdkabel gebaut werden sollen.



Skeptiker warnen aber nicht nur aus diesem Grund davor, allzu viel Hoffnung auf Norwegen als "grüne Batterie" für Deutschland oder gar ganz Europa zu setzen. Laut einer Analyse der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ist dafür in dem skandinavischen Land viel zu wenig Strom vorhanden.



Allein Deutschland komme auf einen Stromverbrauch von rund 580 Terawattstunden im Jahr. Die norwegischen Wasserkraftwerke produzierten insgesamt nur etwas weniger als ein Viertel davon und müssten davon zunächst einmal den eigenen Bedarf decken. Fazit: Mehr als ein "kleiner Puffer" könnten sie für Deutschland gar nicht sein - selbst wenn die geplanten weiteren Trassen noch gebaut werden.

