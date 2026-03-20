Blockierer: Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán (l.) und der slowakische Regierungschef Fico (m.). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sagte der Nachrichtenagentur AFP, die EU könnte etwa Ungarn zustehende EU-Gelder an zuverlässige zivilgesellschaftliche Strukturen geben anstatt an den Staat. Die EU müsse nun einen "Plan C" ausarbeiten, um der Ukraine möglichst schnell Gelder zukommen zu lassen und einen Staatsbankrott zu vermeiden.

Ungarns Ministerpräsident Orban und der slowakische Regierungschef Fico hatten auf dem Gipfeltreffen die Auszahlung eines EU-Darlehens über 90 Milliarden Euro an die Ukraine weiterhin blockiert. Beide argumentieren mit dem Ausbleiben von Erdöllieferungen durch die beschädigte Druschba-Pipeline, die normalerweise russisches Öl durch die Ukraine transportiert. Die erneute Blockade stieß bei den anderen Mitgliedsstaaten auf große Verärgerung. Bundeskanzler Merz warf Orban einen "Akt grober Illoyalität" vor, der tiefe Spuren hinterlassen werde.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.