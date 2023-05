Vor Flüchtlingsgipfel

Die Grünen fordern zusätzliche Mittel für die Kommunen bei der Flüchtlingshilfe. (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Der Parteivorsitzende Nouripour sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Herausforderungen in den Kommunen seien zu groß, um an ihnen vorbeizureden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios können die Länder und Kommunen aber nicht mit mehr Geld rechnen. Demnach werden in einem Dokument Argumente aufgelistet, die aus Sicht der Bundesregierung dagegen sprechen. So sei der Anteil des Bundes an den Steuereinnahmen in den vergangenen Jahren mehr und mehr zurückgegangen, Länder und Kommunen dagegen hätten profitiert. Die Liste enthält auch einen Hinweis darauf, dass Länder und Kommunen laut dem Grundgesetz für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen zuständig sind.

