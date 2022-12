Weltnaturgipfel

Weltnaturkonferenz in Montreal (AP / Ryan Remiorz)

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann nannte die Ergebnisse der Konferenz in Montreal eine Chance, das weltweite Artensterben zu stoppen. Jetzt müssten die globalen Ziele rasch in die nationale Biodiversitätsstrategie übersetzt werden. Parteichefin Lang meinte, auch in Deutschland müsse der Schutz der Wälder, Meere und Moore großgeschrieben werden.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte die Abschlusserklärung der Konferenz als historisches Ergebnis bezeichnet. Die Weltgemeinschaft verfüge nun über einen Fahrplan zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur und zu ihrer nachhaltigen Nutzung.

Nach zweiwöchigen Verhandlungen hatten sich die Teilnehmer des Weltnaturgipfels unter anderem darauf geeinigt, dass mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 in Schutzgebiete verwandelt werden sollen.

