Wirtschaftspolitik

Man brauche dringend Nachjustierungen, um strategisch motivierte Übernahmen ausländischer Investoren noch leichter untersagen zu können, sagte Fraktionsvize von Notz dem "Handelsblatt". Die Erkenntnis, sich nicht zu sehr in Abhängigkeiten einer zukünftigen Weltmacht zu begeben, setze sich mit Blick auf China erst langsam durch. Der CDU-Innenpolitiker Throm brachte ein vorübergehendes Verbot von Beteiligungen chinesischer Unternehmen an deutschen Firmen ins Gespräch. Mehrere Wirtschaftsverbände mahnten ein robusteres Auftreten gegenüber der Führung in Peking an. - Hintergrund sind mögliche Beteiligungen chinesischer Unternehmen an einem Terminal im Hamburger Hafen und an einer Chip-Fabrik in Dortmund.

Bundeskanzler Scholz reist nächste Woche mit einer Wirtschaftsdelegation nach China.

