Ricarda Lang: "Klar ist für uns Grüne: Am Sozialen wird nicht gespart" (Archivbild). (Kay Nietfeld/dpa)

Die gestiegenen Gas- und Strompreise seien noch gar nicht voll bei den Menschen angekommen, warnte Parteichefin Lang in der "Bild am Sonntag". Das werde sich bis zum Herbst und Winter ändern. Man spreche gegenwärtig darüber, welche Maßnahmen noch auf den Weg gebracht werden müssten. Sie selbst plädierte unter anderem für ein Folgeangebot für das Neun-Euro-Ticket im öffentlichen Nahverkehr. Derzeit lasse man untersuchen, ob die Menschen deswegen tatsächlich vom Auto auf die Bahn umsteigen würden. Sollte das so sein, müsse man in der Koalition unbedingt darüber reden, wie man an diesen Erfolg anknüpfen könne. Zur Unterstützung von Berufs-Pendlern forderte die Grünen-Vorsitzende "klügere Maßnahmen" als den derzeitigen Tankrabatt.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.