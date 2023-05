Die Bremische Bürgerschaft am Marktplatz der Hansestadt (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Eine entsprechende Entscheidung fiel bei einem Landesparteitag ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen, wie eine Sprecherin der Partei mitteilte. Zuvor hatte sich bereits die Linke bei einem außerordentlichen Landesparteitag für die Aufnahme von Gesprächen entschieden.

Die Koalitionsverhandlungen sollen am Dienstag beginnen, wie die SPD bekannt gab. Eine Fortsetzung des rot-grün-roten Regierungsbündnisses im kleinsten Bundesland ist damit sehr wahrscheinlich. Die SPD hatte sich gegen Koalitionsgespräche mit der CDU und für eine Zusammenarbeit in der bisherigen Form entschieden.

Vorher hatte sich ein weiteres bisheriges Regierungsmitglied der Grünen zurückgezogen. Die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Stahlmann, kündigte auf dem Landesparteitag an, nicht wieder als Senatorin antreten zu wollen. "In ihrer Ansprache an die Grünen-Mitglieder betonte sie die Notwendigkeit der Erneuerung der Partei", erklärten die Bremer Grünen.

Die Grünen hatten bei der Wahl deutliche Stimmenverluste hinnehmen müssen und 11,9 Prozent erreicht. Bei der vorherigen Bürgerschaftswahl 2019 waren sie noch auf 17,4 Prozent gekommen. Die Grünen-Spitzenkandidatin und Umweltsenatorin Maike Schaefer kündigte tags darauf ihren Rückzug an.

