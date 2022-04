Parteitag in Düsseldorf

Bundesfamilienministerin Lisa Paus spricht auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Düsseldorf. (IMAGO/Chris Emil Janßen)

Darin hatte es geheißen, es müsse eine Reform des Beschaffungswesens geben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen könnten. Das geplante Sondervermögen helfe der Ukraine im jetzigen Krieg überhaupt nicht, erklärte der Vorsitzende der Grünen Jugend, Dzienus.

Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock an ihre Partei appelliert, den von der Bundesregierung eingeschlagenen Weg in der Ukraine-Krise mitzutragen. So etwas hätten die Grünen bislang nicht diskutiert, sagte sie in einer Video-Botschaft. Wenn sich die Welt aber verändere, müssten sich auch die politischen Antworten verändern.

"Der Realität ins Gesicht schauen"

Der Co-Vorsitzende der Grünen, Nouripour, sagte, der russische Angriffskrieg zwinge dazu, Dinge zu tun, die vor einigen Wochen noch nicht vorstellbar gewesen seien. Als Regierungspartei schaue man der Realität ins Gesicht. Das bedeute aber keinen Abschied von dem Bemühen um friedliche Konfliktlösungen.

Der Politikwissenschaftler Marc Debus sagte im Deutschlandfunk , die Grünen verträten nach wie vor eine pazifistische Grundlinie. Als Regierungsmitglied habe die Partei aber ihre Einstellung zu Waffenlieferungen ändern müssen.

