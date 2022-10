Landtagswahl Niedersachsen (Friso Gentsch/dpa)

Spitzenkandidatin Hamburg sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie gehe davon aus, dass es in dieser Woche erste Gespräche mit den Sozialdemokraten geben werde und die Verhandlungen dann zügig starteten. - Die SPD von Ministerpräsident Weil hat die gestrige Landtagswahl gewonnen; Rot-Grün ist Weils Wunschkoalition.

Für Diskussionen in der Ampelkoalition im Bund sorgte das schlechte Abschneiden der FDP in Niedersachsen, die den Einzug in den Landtag verpasste. Vertreter der Partei machten deutlich, dass die FDP ihre Positionen in der Bundespolitik deutlicher markieren müsse. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte im MDR-Hörfunk, sie habe Verständnis für die Sorgen des Koalitionspartners. Es gebe aber für alle Parteien die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Profil darzustellen und doch zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Sie hoffe, dass das so bleibe, sagte Esken. - CDU-Generalsekretär Czaja warf der Koalition vor, in der Energiekrise uneinig zu regieren. Er sagte im Deutschlandfunk, das Erstarken der AfD sei bitter und ein Ergebnis der zaudernden und zögernden Politik der Bundesregierung.

