Die Grünen haben den Plan bekräftigt, die Zahl weiblicher Abgeordneten im Bundestag zu erhöhen.

Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der jetzige Anteil von rund 30 Prozent sei viel zu gering. Sie setze in der Debatte darauf, dass eine fraktionsübergreifende Kommission eingesetzt werde, die einen Vorschlag erarbeite. Göring-Eckardt verwies in diesem Zusammenhang auf die Sorge vieler Frauen, wegen ihres politischen Engagements angefeindet zu werden. Gerade in der Kommunalpolitik seien viele oft auf sich ganz alleine gestellt.