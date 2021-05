Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, hat seine Position zur Lieferung sogenannter Defensivwaffen an die Ukraine bekräftigt.

Habeck sagte dem Deutschlandfunk, er habe eine Debatte anstoßen wollen. Ihm sei klar gewesen, dass dies auch für seine Partei eine anstrengende und fordernde Diskussion sei. Habeck konkretisierte zugleich, was er unter Defensivwaffen versteht. Er sagte wörtlich, "was zur Abwehr getan werden kann, gilt für mich als defensive Waffe". Als Beispiel nannte der Grünen-Politiker Waffen zum Schutz von Soldaten und Zivilisten vor minenlegende Kleindrohnen.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hatte zuletzt die ablehnende Haltung ihrer Partei zu Waffenlieferungen in Kriegsgebiete bekräftigt. Dies stehe im Programm und sei auch die Ansicht der beiden Parteichefs, sagte Baerbock im ARD-Fernsehen.

