Die Grünen fordern für das laufende Jahrzehnt zusätzliche öffentliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden Euro.

Eine schnelle Rückkehr zur Sparpolitik würde den Aufschwung gefährden, sagte der Grünen-Kovorsitzende Habeck im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gehe nicht um eine Politik der Spendierhosen, sondern einen Wettbewerb um die besten Ideen. Als Hauptausgabepunkt nannte Habeck den klimagerechten Umbau der Wirtschaft vor allem in den Bereichen Mobilität und Energieproduktion. Weitere Investitionen seien für die öffentliche Infrastruktur wie Schulen, Schwimmbäder, Krankenhäuser oder Innnenstädte nötig. Diese Bereiche stünden in der aktuellen Pandemie unter einem Stresstest.



Die Grünen informieren am Nachmittag über die Ergebnisse der Jahresauftaktklausur des Parteivorstands. Die am Donnerstag begonnenen Beratungen sollen heute zuende gehen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.