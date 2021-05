Grünen-Chef Habeck hat ein Regierungsbündnis mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl nicht kategorisch abgelehnt.

Die Wählerinnen und Wähler wüssten, dass "die gegenseitige Ausschließerei" von Parteien am Ende zu Unregierbarkeit führen könne, sagte Habeck den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Haltung der Sozialdemokraten vor dem Zustandekommen der jetzigen Großen Koalition. Die Grünen würden einen eigenständigen Wahlkampf für ihre Ziele führen. Dann entscheide der Souverän, welche Regierungsoptionen da seien, sagte Habeck. Die Linkspartei müsse in einem besonderen Maße beweisen, dass sie regierungsfähig und bereit sei, für das Land Verantwortung zu übernehmen.

