Der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Hofreiter, sieht in dem erfolgreichen Volksbegehren zur Artenvielfalt in Bayern einen Denkzettel für die Bundesregierung.

Diese zerstöre mit einer verheerenden Industriepolitik wertvolle Naturräume und lasse seltene Tierarten aussterben, sagte Hofreiter in der "Passauer Neuen Presse". Die Beteiligung an dem Volksbegehren belege, wie hoch das Interesse der Menschen an einer intakten Umwelt sei. Das Volksbegehren war unter anderem von den Grünen und der ÖDP initiiert worden.



Der Bayerische Bauernverband warf den Verantwortlichen Stimmungsmache gegen die Landwirte vor. Verbandspräsident Heidl sagte im ZDF, es sei völlig ausgeklammert worden, dass die Bauern bereits einen großen Beitrag zum Umweltschutz leisteten. Auch sei das Volksbegehren zu stark auf die Landwirtschaft verengt. Gefahren für Insekten gebe es auch durch den zunehmenden Flugverkehr oder die Feinstaubbelastung.

Volksbegehren erreicht Quorum vorzeitig

In Bayern endet um 18 Uhr die Eintragungsfrist für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Nach Angaben der Initiatoren haben es bereits mehr als eine Million Menschen unterschrieben. Demnach wäre das nötig Quorum von 950.000 Teilnehmern vorzeitig erfüllt. Bestätigt sich das Ergebnis, kommt es zu einem Volksentscheid über Verschärfungen des bayerischen Naturschutzgesetzes.



Zu den Forderungen zählt, den Einsatz von Pestiziden zurückzufahren und mehr Blühwiesen zu schaffen. Nach dem Willen der Initiatoren soll auch ein Ausbau der ökologischen Landwirtschaft gesetzlich verordnet werden.

Söder lädt zu Rundem Tisch

Bayerns Ministerpräsident Söder lud zu einem runden Tisch für mehr Artenvielfalt ein. In einer Woche solle parteiübergreifend nach Lösungen gesucht und offen diskutiert werden, kündigte er an.