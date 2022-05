Neukiertzsch

Marie Müser (l.) und Christin Furtenbacher. (picture alliance/dpa)

Die 24-jährige Studentin Marie Müser wurde auf einem Landesparteitag in Neukieritzsch zur Kovorsitzenden gewählt. Sie trat die Nachfolge von Norman Volger an, der nach vier Jahren an der Spitze des Landesverbands nicht wieder kandidiert hatte. Die bisherige Kovorsitzende Christin Furtenbacher wurde in ihrem Amt bestätigt.

Zum Auftakt des Parteitags hatten die Grünen gesterjmeine Halbzeitbilanz der Kenia-Koalition in Sachsen gezogen. Seit Dezember 2019 regieren die Grünen im Freistaat gemeinsam mit der SPD und der CDU unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

