Der CDU-Vorsitzende Merz (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Die Grünen zeigten sich irritiert. Die Politische Bundesgeschäftsführerin Büning erinnerte in der Rheinischen Post daran, dass man in mehreren Bundesländern gemeinsam mit der CDU regiere. Man wolle lieber konstruktive Politik betreiben, statt andere Parteien zum Hauptgegner auszurufen. Dazu gebe es einen demokratischen Wettbewerb um Ideen, wie man die Probleme der Menschen im Land am besten löse, so Büning.

Merz hatte seine Äußerungen mit dem AfD-Sieg bei der Landratswahl im thüringischen Sonneberg begründet und ausgeführt, die Grünen seien für die aktuelle Polarisierung in der Energie- und Umweltpolitik verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.