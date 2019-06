Grünen-Chefin Baerbock ist wegen Äußerungen zum Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Merkel in die Kritik geraten.

In einer Pressekonferenz hatte sie einen Zusammenhang zwischen den Zitteranfällen Merkels und dem Klimawandel hergestellt. Mit Blick auf die heißen Temperaturen der vergangenen Tage sagte sie, auch bei der Bundeskanzlerin werde deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen habe. Auf Nachfrage eines Journalisten fügte Baerbock hinzu, das Zittern sei ein Zeichen, "dass Hitze auch vor Bundeskanzlerinnen nicht Halt macht". Der SPD-Politiker Gremmels meinte, eine Erkrankung für die eigne politische Kampagne zu missbrauchen sei ein Armutszeugnis. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretär Ziemiak.



Baerbock ruderte inzwischen zurück. Die Äußerung sei ein Fehler gewesen, schrieb sie auf Twitter. Dafür habe sie die Kanzlerin um Entschuldigung gebeten. Für diesen Schritt erhielt sie wiederum Anerkennung vom politischen Gegner. Der FDP-Politiker Kuhle führte aus, es sei gut, dass Baerbock sich für ihr "krass entwürdigendes Zitat" entschuldige. Zugleich fügte Kuhle hinzu, es wäre schön, wenn demnächst auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien bei Fehlern in den Genuss von so viel Nachsicht und Großherzigkeit kämen wie die Grünen-Vorsitzende.



Merkel hatte in den vergangenen Tagen zwei Mal einen Zitteranfall erlitten. Fragen nach ihrem Gesundheitszustand begleiteten die Kanzlerin bis zum G20-Gipfel nach Osaka. Von Journalisten darauf angesprochen meinte sie, sie könne die Frage verstehen: "Ich habe aber nichts Besonderes zu berichten. Sondern mir geht es gut." Sie sei überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten sei, so werde sie auch wieder vergehen.