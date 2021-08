Die Grünen wollen im Fall einer Regierungsbeteiligung ein Klimaschutzministerium mit einem Vetorecht schaffen. Das geht aus einem Programm hervor, das die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken bei Berlin vorstellten. Aus Union und FDP kam Kritik.

Das Ministerium soll Gesetze verhindern können, die nicht im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen sind. Kanzlerkandidatin Baerbock sagte, ein solches Ressort hätte auch die Federführung für eine sogenannte Klima-Task-Force. Diese solle in den ersten 100 Tagen einer neuen Regierung im Wochenrhythmus tagen, um die Abstimmung in der Regierung zu beschleunigen. Die Pläne sehen zudem einen schnelleren Ausbau von Wind- und Solarenergie vor sowie einen Kohleausstieg schon 2030. Bisher ist er für spätestens 2038 geplant.



Im kommenden Bundeshaushalt will die Partei 15 Milliarden zusätzlich für den Klimaschutz ausgeben. Weiter heißt es in dem Sieben-Seiten-Papier, die Grünen wollten in einem künftigen Bundeskabinett "das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals gegeben" habe.

Scheuer (CSU) gegen "Vetoministerium"

Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) kritisierte die Pläne der Grünen, ein Klimaschutzministerium mit Vetorecht zu schaffen. Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur, mit einem Vetoministerium könne man nicht die Zukunft gestalten. "Das ist die Denke von Aufhalten und Verhindern. Wir brauchen aber Modernisieren und Investieren für mehr Klimaschutz", ergänzte Scheuer.

Kritik der FDP: Grüne ziehen alle Register der "Verbotsorgel"

Der FDP-Vorsitzende Linder merkte an, in der Not ihres Wahlkampfs "ziehen die Grünen für ihre Kernklientel alle Register der Verbotsorgel". Sein Parteikollege, der Klimapolitiker Köhler, sprach von einem "wilden Durcheinander an kleinteiligen Einzelmaßnahmen" und plädierte dafür, stattdessen auf den Emissionshandel zu setzen.

Umweltverbände reagieren grundsätzlich positiv

Die Geschäftsführerin des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), von Broock, begrüßte dagegen die Vorschläge der Grünen. Lisa Göldner von Greenpeace unterstrich, akute Risiken wie die Klimakrise ließen sich nur mit schnellen Reaktionen mindern. Deshalb seien die Vorschläge "eine gute Sache". Das Programm der Grünen weise jedoch Lücken auf. Um den Temperaturanstieg tatsächlich auf 1,5 Grad zu begrenzen, dürften schon ab 2025 keine weiteren Verbrenner mehr zugelassen werden.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.