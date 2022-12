Verkehrspolitik

Das Unternehmen sei gut beraten, wenn es sich die Entscheidung offen halte, den ICE 5 auch als Doppelstockzug zu realisieren, sagte der bahnpolitische Sprecher Gastel der Zeitung " Die Welt" . Doppelstockzüge schonten die knappen Strecken- und Bahnhofskapazitäten. Statt hierüber bereits zu entscheiden, hätten bloß klare Vorgaben etwa an Barrierefreiheit und Platzangebot definiert werden sollen. So hätte die Bahnindustrie selbst darauf reagieren und Lösungen anbieten können. Die Bahn begründete ihren Schritt unter anderem mit Verweis auf die bestehende Infrastruktur in ihren Instandhaltungswerken.