Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus brauche man als Land mehr Möglichkeiten, um angemessen reagieren zu können, sagte die Grünen-Politikerin in Kiel. Sie schloss sich damit der Forderung von Landesgesundheitsminister Garg von der FDP an. Es sei falsch gewesen, dass man diesen Rechststatus habe auslaufen lassen. Grüne und FDP hatten auf Bundesebene gemeinsam mit der SPD das Infektionsschutzgesetz novelliert und zugleich die epidemische Notlage nicht weiter verlängert. Die Maßnahme hatte es zuvor den Regierungen in Bund und Ländern ermöglicht, mittels Verordnungen und nicht über das reguläre Gesetzgebungsverfahren in den Parlamenten auf die Pandemie zu reagieren.

Wie nun Heinold hatte sich bei den Grünen zuvor auch schon Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann anders als die Bundespartei positioniert.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.