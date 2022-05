Wahlnachlese in NRW

Mit dem Wahlergebnis gebe es keine Automatismen und keine Ausschlüsse von Koalitionen, betonte Neubaur. Der Bundes-Vorsitzende Nouripour verwies in diesem Zusammenhang auf die bereits unterschiedlichsten Koalitionen in den Bundesländern mit Beteiligung der Grünen. Ähnlich hatte sich die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Dröge, heute früh im Deutschlandfunk geäußert. Das Interview mit der Grünen-Politikerin können Sie hier nachlesen

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst von der CDU bekräftigte seinen Anspruch, auch eine neue Regierung zu führen. Die CDU liege neun Prozentpunkte vor der SPD, sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bundesvorsitzenden Merz. Wüst ließ offen, mit welchem Koalitionspartner er künftig gemeinsam regieren wolle. Er werde allen demokratischen Parteien im Landtag ein Gesprächsangebot unterbreiten.

CDU-Chef Merz äußerte sich besorgt über eine deutlich gesunkene Wahlbeteiligung. Auch seine Partei habe Unterstützer an das Nichtwähler-Lager verloren. Das CDU-Präsidiumsmitglied Althusmann sagte im Deutschlandfunk , die jüngsten Landtagswahlen hätten gezeigt, dass die CDU wieder da sei. Das habe sie auch Merz zu verdanken, so Althusmann. Hier können Sie das Interview nachlesen

SPD-Chef Klingbeil erklärte, Ministerpräsident Wüst habe das Recht, als erstes Gespräche über eine neue Regierung zu beginnen. Führe dies nicht zum Erfolg, stehe die SPD aber bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ähnlich hatte sich SPD-Spitzenkandidat Kutschaty zuvor im Sender ntv geäußert.

Die bisherige schwarz-gelbe Regierung in Nordrhein-Westfalen hat keine Mehrheit mehr. Möglich wäre eine Koalition aus CDU und Grünen in Düsseldorf, ein Ampelbündnis der SPD mit Grünen und FDP oder auch eine Große Koalition aus CDU und SPD.

Der Spitzenkandidat der FDP, Stamp, rechnet nicht damit, dass es zu Sondierungen mit SPD und Grünen kommt. Zu einer Demokratie gehörten auch anständige Verlierer, sagte der FDP-Politiker. Parteichef Lindner sieht für die schweren Verluste bei der Landtagswahl auch bundespolitische Gründe. Als Beispiel nannte er eine große Unzufriedenheit mit der Energiepreispauschale bei den über 60-Jährigen. Im Straßenwahlkampf sei immer die Frage gekommen, warum es die Pauschale von 300 Euro nicht auch für Rentner gebe.

Der Generalsekretär der Bundes-FDP, Djir-Sarai, sagte in unserem Programm , es sei gestern ein "schlimmer Tag" für die Liberalen gewesen - nicht nur in NRW, sondern bundesweit. Auswirkungen auf die Arbeit der Ampel-Koalition in Berlin sieht Djir-Sarai aber nicht. Die FDP auf Bundesebene sei "sehr stabil" und liege bei Umfragen bei acht bis zehn Prozent. Das gesamte Interview mit dem FDP-Generalsekretär zum Nachlesen finden Sie hier