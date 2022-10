Parteitag in Bonn

Der Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn (IMAGO / Marc John)

Landwirtschaftsminister Özdemir sagte in seiner Rede auf dem Bundesparteitag der Grünen in Bonn, in der Regierung seien die Grünen die Minderheit und könnten stolz sein auf das, was sie erreicht hätten. Özdemir verwies auf die Vereinbarung mit dem Energiekonzern RWE zu einem früheren Kohleausstieg. Dies sei ein Riesenerfolg, den es mit einem Wirtschaftsminister Altmaier nicht gegeben hätte.

Bundesumweltministerin Lemke forderte die Delegierten auf, in den Blick zu nehmen, was die Grünen in der Bundesregierung bereits umgesetzt hätten. Auch sie verwies auf den Kohleausstieg. Damit blieben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde.

Die mit dem Energiekonzern RWE geschlossene Kohle-Vereinbarung sorgte für Kritik auf dem Parteitag. Gastrednerin Neubauer kritisierte, wenn RWE die ermöglichte Auslastung nutze, werde durch den vorgezogenen Kohle-Ausstieg keine einzige Tonne CO2 eingespart.

