Die Grünen wollen Bundesbehörden, Ministerien und das Kanzleramt gesetzlich dazu verpflichten, amtliche Dokumente laufend im Internet zu veröffentlichen.

Dazu hat die Bundestagsfraktion einen Antrag für ein umfassendes Transparenzgesetz ins Parlament eingebracht, wie der "Tagesspiegel" aus Berlin berichtet. Das Handeln von Regierung und Verwaltung müsse offener und nachvollziehbarer werden, heißt es zur Begründung. Das bestehende Informationsfreiheitsgesetz solle deshalb weiterentwickelt werden. In Hamburg ist ein Transparenzgesetz bereits in Kraft.



Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Kelber - von der SPD-, sagte der Zeitung, ein solches Gesetz sei ein richtiger und wichtiger Schritt. Voraussetzung sollte eine objektive und gründliche Bedarfserhebung sein. Sensible Daten wie etwa zur Landesverteidigung oder zur inneren Sicherheit könne der Gesetzgeber auch in einem Transparenzgesetz schützen. Ablehnung kommt dem Bericht zufolge von der Union.