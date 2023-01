Bundesvorstand

Leopard-2-Panzer der Bundeswehr (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Fraktionschefin Dröge sagte dem Bayerischen Rundfunk, man müsse Kiew mit allem unterstützen, was möglich sei. Ähnlich hatte sich zuvor Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen geäußert. Auch der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Hofreiter, forderte erneut ausdrücklich die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern. Der Grünen-Politiker sagte den Sendern RTL und ntv, er wünsche sich, dass dies ohne monatelange Verzögerung gelänge. Nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin ist derzeit allerdings nicht vorgesehen, Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken.

In Berlin findet heute eine zweitägige Klausursitzung des Grünen-Bundesvorstands statt. Das Gremium will über Schwerpunkte und Leitlinien für dieses Jahr beraten.

