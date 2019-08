Die Parteispitze der Grünen setzt heute ihre Klausur in Dresden fort.

Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg am Sonntag wollen die Vorsitzenden Baerbock und Habeck mit anderen Mitgliedern des Bundesvorstands Beschlüsse zum Strukturwandel in den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen wie der Lausitz fassen. Am Abend werden die beiden Parteichefs in Dresden am Wahlkampf-Höhepunkt der sächsischen Grünen teilnehmen.