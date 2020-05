Die Grünen haben ihr Programm zum Umgang mit der Corona-Pandemie verabschiedet.

Vorgeschlagen werden Konjunkturhilfen für die Wirtschaft im Umfang von 100 Milliarden Euro sowie ein EU-Programm von einer Billion Euro, das durch gemeinsame Anleihen finanziert werden soll. Das Geld soll an den Umwelt- und Klimaschutz gekoppelt werden. Die Delegierten votierten auf dem digital abgehaltenen Länderrat nahezu einstimmig für den Antrag der Parteiführung. Grünenchef Habeck sagte, man wolle den Unternehmen die Hand zur Rettung reichen. Wenn sie sie aber ergriffen, werde damit ein Pakt für Nachhaltigkeit geschlossen. Co-Chefin Baerbock forderte auf dem Parteitag, den Betrieb von Kitas und Besuche in Pflegeheimen schnell wieder zu ermöglichen. Die Familien und vo allem die Frauen trügen die Hauptlast in der Corona-Krise. Auch die Interessen der Kinder würden von der Politik kaum berücksichtigt.