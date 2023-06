EU-Asylrecht

Verhandlungen über EU-Asylreform (Symbolbild) (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Der Partei-Ko-Vorsitzende Nouripour setzte sich im ZDF für Nachbesserungen ein. Bei der Umsetzung der politischen Vereinbarung werde das Europaparlament eine gewichtige Rolle spielen. Grundsätzlich verteidigte Nouripour die Zustimmung der Bundesregierung zu den geplanten Änderungen.

Der Grünen-Europaabgeordnete Marquardt kritisierte im ARD-Fernsehen, es sei nicht ersichtlich, was verbessert werde. Die Bedingungen für Migranten würden an den EU-Außengrenzen noch schlechter. Dies führe zu noch mehr Ungleichgewicht in Europa. Die Grünen-Ko-Vorsitzende Lang hatte zuvor erklärt, Deutschland hätte der Reform nicht zustimmen dürfen.

Kern der geplanten Änderungen sind Asylverfahren, die an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden, um die illegale Einwanderung zu begrenzen und Abschiebungen zu beschleunigen.

