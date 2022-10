Die Grünen kommen erstmals seit drei Jahren wieder zu einem Präsenzparteitag zusammen. (dpa/picture alliance/Ralf Hirschberger)

Unter dem Motto "Wenn unsere Welt in Frage steht: Antworten" wollen die etwa 800 Delegierten über soziale Sicherheit, Energie, Friedens- und Sicherheitspolitik sowie die Klimapolitik debattieren. Den Auftakt macht die soziale Sicherung in Zeiten hoher Energiepreise und einer Rekordinflation. Dabei kommen auch die drei von der Ampel-Koalition beschlossenen Entlastungspakete zur Sprache, bei denen die Grünen auf Erleichterungen vor allem für kleine und mittlere Einkommen gedrungen hatten. Später steht eine Debatte über die von Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagene dreieinhalbmonatige Verlängerung der Laufzeit von zwei süddeutschen Atomkraftwerken an. In der Frage gibt es Streit mit dem Koalitionspartner FDP.

