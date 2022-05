Ministerpräsident Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Neubaur begrüßen sich (Rolf Vennenbernd/dpa)

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Wüst sprach im Anschluss von einer "tragfähigen Grundlage für Koalitionsverhandlungen". Die Grünen-Spitzenkandidatin Neubauer erklärte, ihre Partei habe gezeigt, dass sie bereit sei, den nächsten Schritt zu gehen. Die Gespräche sollen am Dienstag beginnen.

Schwarz-Grün gilt damit noch stärker als wahrscheinlichste Option für die nächste Regierung in Nordrhein-Westfalen. Es wäre für das bevölkerungsreichste Bundesland die erste Koalition dieser Art. Entscheidungsgrundlage war ein zwölfseitiges Sondierungspapier, in dem die beiden Parteien in den vergangenen Tagen gemeinsame Ziele zusammengefasst haben. CDU und Grüne bekennen sich darin zu einem klimaneutralen Industrieland. Die Parteien wollen ein "Klimaschutzsofortprogramm" auflegen und halten am beabsichtigten vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 fest. Geplant sind in den kommenden fünf Jahren mindestens 1.000 zusätzliche Windkraftanlagen.

Die CDU hatte vor zwei Wochen die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Grünen wurden drittstärkste Kraft hinter der SPD.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.