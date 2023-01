Panzerlieferungen an Ukraine

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Deutschland habe seit Kriegsbeginn die Unterstützung im Zusammenspiel mit seinen Partnern immer stärker ausgeweitet, sagte der Grünen-Politiker am Abend. Es sei folgerichtig, dass man nun auch diesen Schritt gehe. Der Co-Parteichef der Grünen, Nouripour, betonte in Berlin, man müsse der Regierung in Kiew beistehen, mit allem, was sie brauche.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, nannte es eine große Erleichterung, dass die Bundesregierung und speziell das Bundeskanzleramt den Weg endlich frei mache für Panzerlieferungen. Die FDP-Politikerin sagte, die Entscheidung komme zwar spät, aber nicht zu spät. Sie forderte, auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zu liefern.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.