Grüne und FDP begrüßen Stopp der Zertifizierung für Nord Stream 2

Der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag, Krischer, sagte der "Rheinischen Post", die Bundesnetzagentur prüfe nach Recht und Gesetz - und das sei auch gut so. Der FDP-Politiker Reinhold betonte, die Bundesnetzagentur habe klargestellt, dass die Vorschriften nach deutschen Standards erfüllt werden müssten. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums erklärte, dass eine Zertifizierung nur dann in Betracht komme, wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert sei.

Die Bundesnetzagentur hatte ihr Verfahren zur Zertifizierung von Nord Stream 2 vorläufig ausgesetzt. Hintergrund ist die Vorgabe, dass die Betreiberfirma nach deutschem Recht organisiert sein muss. Die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz hat deshalb beschlossen, eine Tochtergesellschaft zu gründen. Diese soll dann als Eigentümerin das deutsche Teilstück der Pipeline betreiben. Die Übertragung müsse erst abgeschlossen sein, hieß es. Durch die 1.200 Kilometer lange Pipeline soll russisches Gas nach Deutschland fließen.

