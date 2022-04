Nach schlechtem Wahlergebnis in Frankreich sind die Grünen in Finanznot. (Thibault Camus/AP Photo/dpa)

Parteichef Bayou sagte dem Sender "France Inter", da die Grünen die Fünf-Prozent-Hürde verpasst hätten, stehe die Partei vor sehr großen Schwierigkeiten. Innerhalb von fünf Wochen müsse man nun zwei Millionen Euro auftreiben. Insgesamt habe der Wahlkampf rund sechs Millionen Euro gekostet. Bereits am Wahlabend hatte die Partei ihre Anhänger um Spenden gebeten.

Der grüne Spitzenkandidat Jadot war nach Auszählung fast aller Stimmen nur auf 4,58 Prozent gekommen. Damit liegt er unter der Schwelle von fünf Prozent, ab der eine staatliche Erstattung eines großen Teils der Wahlkampfkosten gewährt wird.

Auch die Konservativen haben nach ihrer Wahlschlappe einen Spendenaufruf gestartet. Präsidentschaftskandidatin Pécresse erklärte am Montag in Paris, sie benötige die Nothilfe bis zum 15. Mai, um die Finanzierung der Präsidentschaftskampagne auszugleichen. Die finanzielle Lage ihrer Kampagne sei kritisch, sie selbst sei in Höhe von fünf Millionen Euro verschuldet.

