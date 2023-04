Die Grüne Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann (Kay Nietfeld/dpa)

Fraktionschefin Haßelmann sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Kindergrundsicherung sei für die Grünen eines der nächsten zentralen Projekte. In Deutschland sei jedes fünfte Kind arm oder von Armut bedroht. Das bedrohe die Zukunft der Kinder und sei skandalös in einem so reichen Land.

Ab 2025 soll die Kindergrundsicherung die staatlichen Leistungen für Familien und Kinder bündeln. Umstritten ist in der Koalition weiterhin, was alles dazugehören soll. Familienministerin Paus von den Grünen will eine Aufstockung, weil die bisherigen Hilfen ihrer Meinung nach Kinderarmut nicht ausreichend bekämpfen. Sie hat deshalb einen Bedarf von zwölf Milliarden Euro angemeldet.

