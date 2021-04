Die Grünen wollen bald über ihre Kanzler-Kandidatin oder ihren -Kandidaten für die Bundestagswahl entscheiden.

Geschäftsführer Kellner sagte, der Bundesvorstand werde am 19. April einen Vorschlag machen. Die endgültige Entscheidung fällt auf dem Parteitag im Juni.



Die Grünen wollen zwar mit ihren Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck als Spitzenduo in den Wahlkampf ziehen. Trotzdem soll es erstmals in der Geschichte der Partei eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten geben.



Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.