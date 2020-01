Der Bundesvorstand der Grünen hat Konzepte für eine klimafreundliche Industrieproduktion und eine gerechtere Arbeitswelt beschlossen.

Die Parteispitze schlägt unter anderem die finanzielle Förderung umweltfreundlicher Investitionen von energieintensiven Unternehmen vor. Für Minijobber soll es eine Sozialversicherungspflicht und für Bezieher von Hartz IV höhere Zuverdienstmöglichkeiten geben. Grünen-Chef Habeck sagte in Hamburg, die Angst vor einem Abrutschen in den Niedriglohnsektor höhle den Kern einer Gesellschaft aus. Zugleich bekräftigte er den Anspruch seiner Partei, weitere Teile der Bevölkerung zu erreichen. Die Grünen wollten inhaltlich, personell und strukturell in die Breite der Gesellschaft.