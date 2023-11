Bundeshaushalt

Nouripour: Sparen alleine löst nicht die Haushaltsprobleme (picture alliance/dpa/dpa Pool)

Der Appell, den Gürtel nun enger zu schnallen, werde am Ende nicht aufgehen, sagte Lang im ZDF. Man würde sich in eine wirtschaftliche und damit in eine soziale Krise hineinsparen. Die Regierung müsse aber auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren. Nouripour sagte in der ARD, Sparen könne zwar eine Variante sein, man dürfe sich jedoch nicht "kaputtsparen". Es sei nötig, Geld in die Hand zu nehmen, um das Land zu modernisieren.

Zuvor hatte Bundesfinanzminister Lindner, FDP, Kürzungen bei Subventionen für die Wirtschaft angekündigt. Ziel sei es, mit weniger Geld wirksamere Politik zu machen. SPD-Chefin Esken forderte die rasche Aussetzung der Schuldenbremse.

Vergangene Woche war der Regierung vom Bundesverfassungsgericht untersagt worden, 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronakrise vorgesehen waren, für andere Zwecke einzusetzen.

