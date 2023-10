Asyldebatte

Flüchtlingsunterkunft in Bensheim (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Man erlebe derzeit einen Wettlauf rhetorischer Eskalation aus verschiedenen Richtungen, sagte Bundestagsfraktionsvize Audretsch dem Berliner "Tagesspiegel". Es gehe aber darum, Probleme pragmatisch zu lösen, statt zu polarisieren.

Hintergrund ist ein gemeinsamer Gastbeitrag von Bundesfinanzminister Lindner und Justizminister Buschmann in der "Welt am Sonntag". Darin argumentieren die beiden FDP-Politiker, dass bestimmte Kosten in Erstaufnahmeeinrichtungen möglicherweise nicht notwendig seien. Unter besonderen Bedingungen sei sogar denkbar, die Leistungen ganz zu streichen.

Audretsch forderte stattdessen mehr Geld für die Kommunen, um in gute Infrastruktur, Bildung, Kitas und Wohnungen zu investieren. Zudem müssten Arbeitsverbote für Geflüchtete wegfallen.

