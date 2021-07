Der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, hat versichert, dass ein Wechsel der Kanzlerkandidatur seiner Partei kein Thema sei.

In einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung sagte Habeck zu entsprechenden Spekulationen wörtlich: "Das ist Kokolores." Die Partei habe seine Mitvorsitzende Baerbock gerade erst mit nahezu 100 Prozent zur Kandidatin gewählt. Jetzt gehe es darum, aus diesem Vertrauensvorschuss das Beste zu machen. Es gebe keine Debatte darüber, Baerbock durch ihn zu ersetzen. Die Spitzenkandidatin der Grünen steht in der Kritik, weil sich in einem von ihr verfassten Buch sprachliche Ähnlichkeiten zu anderen Veröffentlichungen finden. Zuvor war bekannt geworden, dass sie Sonderzahlungen der Partei verspätet an den Bundestag gemeldet hatte.

