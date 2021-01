In Berlin hat heute die Internationale Grüne Woche begonnen - erstmals rein digital.

Die Agrar- und Umweltmesse findet zum 95. Mal statt. Wegen der Corona-Pandemie ist die normalerweise rund zehntägige Ausstellung auf zwei Tage verkürzt und bietet anstelle von Tier- und Pflanzenschauen auf dem Berliner Messegelände in diesem Jahr ausschließlich Fachforen im Internet.



Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Rukwied, wies in seiner Eröffnungsrede auf die Belastungen der landwirtschaftlichen Betriebe in der Krise hin. Es herrsche ein enormer Preisdruck. Die Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, Sabet, betonte, die Corona-Pandemie habe die Lebensmittelproduktion an ihre Grenzen geführt - beispielsweise durch Hamsterkäufe.

