Die Internationale Grüne Woche in Berlin öffnet heute für Besucher.

An der Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau nehmen 1.750 Aussteller aus 61 Ländern teil. Bis zum 27. Januar werden 400.000 Besucher erwartet. Partnerland ist in diesem Jahr Finnland.



Mit Blick auf die Tierhaltung in Deutschland warnte der Bauernverband vor pauschalen Urteilen. Generalsekretär Krüsken sagte im Deutschlandfunk, man sollte das Ganze nicht auf Schlagworte wie Massentierhaltung reduzieren. Es gehe letztlich um eine effiziente Haltung und gleichzeitig darum, dass die Tiere gesund blieben. Das Tierwohl sei auch ein wichtiges Thema der Messe.