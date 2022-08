Klausurtagung des Bundesvorstandes der Grünen (Moritz Frankenberg / dpa / Moritz Frankenberg)

In Laatzen bei Hannover berät der Partei-Vorstand über ein Konzept für eine Umstellung von Forst- und Landwirtschaft angesichts zunehmend trockener Sommer. Demnach soll Wasser in reichhaltigen Zeiten länger innerhalb der Landschaft bewahrt und die Bildung von Grundwasser gefördert werden, damit es auch in Dürreperioden zur Verfügung steht. In dem Papier spricht sich die Partei außerdem gegen eine weitere Vertiefung von Flüssen sowie für weniger Versiegelung und Verbrauch von Flächen aus. Des Weiteren sollen der ökologische Landbau ausgeweitet und die Zahl von Tieren in Betrieben an deren Fläche gekoppelt werden. Auch sollen Moore schnell und umfassend wieder vernässt werden.

Die SPD kommt am Donnerstag zu einer zweitägigen Klausur zusammen. In Mittelpunkt stehen dabei Vorschläge für ein umfangreiches Entlastungspaket, dass diesmal vor allem Beziehern mittlerer und kleiner Einkommen sowie Rentnern, Arbeitslosengeldempfängern, Studierenden und Auszubildenden zugute kommen soll. Der Entwurf sieht unter anderem Direktzahlungen, eine Preisbremse für den Energiegrundbedarf, ein bundesweites 49-Euro-Ticket und Härtefall-Regelungen für Mieter mit finanziellen Engpässen vor.

