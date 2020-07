Im Irak sind erneut US-Einrichtungen mit Raketen beschossen worden.

Nach Angaben des irakischen Miliärs schlug ein Geschoss in der besonders gesicherten Grünen Zone in Bagdad ein, in der sich auch die amerikanische Botschaft befindet. Ein Kind sei verletzt worden, Todesopfer habe es nicht gegeben, heißt es. Ein weiterer Angriff auf den von den Vereinigten Staaten genutzten Stützpunkt Tadschi nördlich der irakischen Hauptstadt sei von Soldaten vereitelt worden.



Seit Monaten sind US-Einrichtungen im Irak immer wieder Ziel solcher Angriffe. Vor einer Woche hatten irakische Sicherheitskräfte in Bagdad 14 pro-iranische Kämpfer festgenommen. Sie sollen nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Miliz Kataib Hisbollah angehören. Ihr Anführer al-Muhandis war im Januar bei einem US-Raketenangriff getötet worden, bei dem auch der iranische Top-General Soleimani starb.