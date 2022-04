In Husum kommt der Bundesvorstand der Grünen zu einer Klausurtagung zusammen. (Soeren Stache, dpa/picture-alliance)

Im Mittelpunkt der zweitägigen Beratungen stehen den Angaben zufolge die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine - insbesondere die Folgen für die Energieversorgung. Weiteres Thema ist der Bevölkerungsschutz. Dazu soll der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, digital an den Beratungen teilnehmen, hieß es.

In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt. Daher nehmen auch die beiden Grünen-Spitzenkandidatinnen Heinold und Touré an der Klausur teil.

