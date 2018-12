Der Grünen-Vorsitzende Habeck hält eine Steuer auf Kohlendioxid für eine Möglichkeit, die Kosten für die Energiewende gerechter zu verteilen.

Fossile Energie müsse endlich einen Preis bekommen, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Eine CO2-Steuer sei dafür eine Option. Dadurch könnten zwar die Kraftstoffpreise steigen. Das könne aber kompensiert werden, indem die Einnahmen aus der Steuer gesammelt und zu Anfang eines Jahres wieder an die Bürger ausgezahlt würden - zum Beispiel in Form von Schecks in Höhe von 300 Euro pro Person.



Der Grünen-Vorsitzende betonte, davon würden besonders einkommensschwächere Menschen profitieren, da sie weniger fossile Energien verbrauchten. Wer sich ökologisch klug verhalte, könne sogar einen Gewinn machen. So subventioniere der SUV-Fahrer den Polo-Fahrer, sagte Habeck.



Bundesumweltministerin Schulze prüft derzeit einen Vorschlag zur Einführung einer CO2-Steuer.